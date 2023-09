Alunos do 6.º ano dão bofetada a professora para cumprir desafio online

Estudantes do 6.º ano do Colégio Pedro II, localizado no bairro de Humaitá, no Rio de Janeiro, agrediram uma professora de inglês na última sexta-feira, alegadamente como parte de um desafio que estava circulando nas redes sociais.

O Departamento de Inglês da instituição de ensino revelou que o desafio consistia em "agredir o professor da turma e, sempre que possível, filmar o ataque", conforme relatado pelo g1.

Diante dessa situação, o departamento pediu a implementação de "medidas rigorosas" para responsabilizar rapidamente os autores dessa violência e evitar incidentes semelhantes no futuro.

A notícia gerou indignação entre os professores, e a direção da escola está examinando possíveis medidas, como informou O Globo.

Conforme relatado pelo mesmo meio, essa não é a primeira vez que os professores do departamento enfrentam violência por parte dos alunos.

A entidade responsável pela escola denunciou essa conduta como inaceitável e contrária aos princípios fundamentais da educação, do respeito mútuo e da convivência pacífica.

