Fuzileiro naval de 35 anos morre durante treinamento da Marinha em MS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O fuzileiro naval Wilsonsander da Silva Dias, 35, morreu durante um treinamento da Marinha realizado no município de Ladário, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

O sargento teria passado mal durante enquanto participava do Curso Especial de Comandos Anfíbios, na terça-feira (26). A informação foi confirmada pela Marinha do Brasil, nesta quarta-feira (27).

Wilsonsander foi atendido no local por uma equipe médica, ainda no local, informou a Marinha.

O fuzileiro chegou a ser encaminhado para o Hospital Naval de Ladário, mas não resistiu e morreu. "A evacuação aeromédica foi realizada pelo 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Oeste", detalhou a Marinha.

Ele era natural Rio de Janeiro e estava no Pantanal para realizar o curso de tropa de elite. Em nota, a Marinha informou que está prestando assistência social, psicológica e religiosa aos familiares, incluindo o translado do corpo de volta ao estado do Rio de Janeiro.

A apuração sobre as causas e circunstâncias da morte está em curso pela Marinha e pelas autoridades periciais competentes.

O Curso Especial de Comandos Anfíbios surgiu em 1972. Os militares são treinados operações especiais, nivelamento de combate, aplicação das táticas de operações especiais, reconhecimento em terrenos hostis e guia avançado.