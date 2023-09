Bebê de 10 meses com barba viraliza nas redes sociais

Um bebê de 10 meses, natural de Cascavel, no Paraná, tornou-se viral nas redes sociais por ter uma condição genética que faz com que cresçam pelos em excesso em diferentes partes do corpo, incluindo o rosto.

João Miguel, que sofre de hipertricose universal, já conta com mais de três milhões de visualizações no TikTok.

O pai do menino, Jonas, contou ao jornal Metrópoles que a condição é comum na família. "Vem da parte da minha mãe. Eu nasci assim, ela também, e o meu avô também", disse.

Jonas afirmou que o filho foi submetido a exames e tem uma saúde perfeita. "Com o tempo, os pelos diminuem, mas ainda continuam a ser muitos. É só uma questão de estética mesmo", explicou.

O pai disse que, no início, tinha medo de publicar imagens do filho nas redes sociais por causa das reações negativas das pessoas. Mas, com o tempo, percebeu que os comentários eram majoritariamente positivos.

"Ainda há gente má que vem comentar barbaridades, mas são uma minoria. A maioria elogia-o e fala da beleza dele. O meu filho mudou a minha vida", declarou Jonas.

João Miguel tem páginas nas redes sociais Instagram e TikTok, nas quais os pais mostram o dia a dia do menino.

