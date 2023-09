Criança de dois anos é baleada após atirador perseguir homem em rua de BH

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de 2 anos e meio, e um homem de 28 anos, foram atingidos por tiros em Belo Horizonte. A criança passava pela rua, acompanhada da avó, quando foi atingida. O alvo era um homem que estava próximo. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (27), na rua Itaverava, no bairro Guarani, região Norte da capital mineira.

O alvo dos tiros seria o homem de 28 anos, que guardava coisas em seu carro. Um veículo preto para ao lado dele, e o atirador desce.

Câmeras de segurança mostraram o momento no qual um homem encapuzado atira, atingindo o menino, e corre atrás da outra vítima. A avó, então, carrega a criança e corre para o lado oposto.

A vítima correu para fugir, mas foi atingido na coxa direita. Ele se pendurou em um carro, visto em outro vídeo passando por uma rua cheia de crianças, e buzinando para alertar a vizinhança.

Segundo a polícia, o homem foi encontrado caído em uma rua a cerca de 1 km do local dos disparos, e foi socorrido para o hospital Risoleta Neves. Não há informações sobre a identidade dele, ou sobre o estado de saúde.

Já a criança foi levada inicialmente para a UPA Norte e depois transferida ao hospital Metropolitano Odilon Behrens. A secretaria municipal de Saúde não informou o estado de saúde da criança porque essas informações são repassadas apenas ao paciente, familiares ou representantes legais. A PM informou que entrou em contato com o pai do menino, que disse que a criança está internada e estável.

Aos policiais, o homem de 28 anos afirmou não saber o motivo do ataque, já que não possui desavença com ninguém. A companheira dele também informou desconhecer qualquer problema que levasse a uma tentativa de homicídio. Segundo o boletim de ocorrência, o casal disse que saía da loja para colocar o lixo na rua e iria embora, quando foram surpreendidos.

A Polícia Civil informou que perícia foi feita no local, onde foram recolhidos estojos e cápsulas calibre .45. Um inquérito foi instaurado para investigar "as circunstâncias, a motivação e a autoria do crime". Até o momento, nenhum suspeito foi detido.