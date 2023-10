Idosa morre após ser agredida por assaltantes em casa no ABC Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Homens invadiram uma residência, agrediram moradores e mataram uma idosa de 84 anos durante um assalto.

O marido da idosa e as duas filhas do casal também foram agredidos. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Não há detalhes sobre o estado de saúde das outras vítimas, que têm 84, 56 e 58 anos, segundo reportagem da TV Globo.

Câmeras de segurança registraram o grupo chegando e saindo da residência em São Bernardo do Campo (SP). O crime aconteceu por volta das 6h deste domingo (1º), segundo a Polícia Civil.

Na gravação, é possível ver um carro branco estacionado na porta do imóvel. Um homem se aproxima e consegue abrir o portão. Depois, outro homem sai do veículo e entra no local. Alguns minutos mais tarde, mais dois ladrões invadem a casa.

O grupo deixa a casa cerca de 1 hora depois, carregando uma sacola. A polícia chegou minutos depois. Segundo o boletim de ocorrência, ao qual a TV Globo teve acesso, o idoso relatou que foi acordado por um ladrão vestindo uma máscara de caveira e apontando uma arma para ele.

O idoso disse à polícia que se assustou e chutou o assaltante, que respondeu dando coronhadas na cabeça dele. Outros três assaltantes entraram na casa e passaram a agredir a esposa e filhas dele.

Vizinhos relataram ter ouvido gritos do idoso. "Os gritos eram mais do senhor, que é o dono da casa. Ele veio pra rua, todo machucado, e a polícia já estava lá", relatou ao Bom Dia SP uma moradora, que não foi identificada.

A Polícia Civil investiga o assalto à residência e tenta identificar e prender os autores. O caso foi registrado como latrocínio no 1º DP de São Bernardo do Campo.

Leia Também: Ônibus de excursão religiosa capota e deixa ao menos 8 mortos no interior de SP