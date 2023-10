Nove pessoas morrem em acidente com ônibus de excursão religiosa em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nove pessoas morreram após um acidente no final da tarde deste domingo (1), na rodovia Deputado Cunha Bueno (SP-253), em Guatapará (SP), no interior de São Paulo. A informação é do secretário de Desenvolvimento Econômico e Marketing de Monte Alto, Luís Felipe Nunes.

Ao menos 14 ocupantes do ônibus permanecem feridos -oito em estado grave. As vítimas foram levadas a serviços de saúde de Jaboticabal, Monte Alto, Sertãozinho e Ribeirão Preto. Outras três tiveram alta, segundo o secretário.

O veículo, que retornava de Tambaú para Monte Alto, na região de Ribeirão Preto, com o motorista e 25 passageiros, capotou.

Tambaú é uma cidade de turismo religioso, com atrações como o caminho da fé, a casa, o mausoléu e a estátua do padre Donizetti, igrejas, parque e santuário.

A Polícia Rodoviária Estadual afirmou, na manhã desta segunda-feira (2), que as causas do acidente estão em apuração.

Durante a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira (2), moradores e autoridades da região se mobilizaram para reconhecer os mortos e providenciar o velório coletivo.

A Prefeitura de Monte Alto, cidade das vítimas, montou uma base de operações em um centro de convivência da cidade.

Segundo o prefeito de Tambaú, Leonardo Spiga Real (PSDB), os passageiros do ônibus participaram de uma missa no Santuário Nossa Senhora Aparecida do Beato Donizetti neste domingo.

"Que o beato Donizetti acolha a alma desses fiéis", disse.

O vice-prefeito de Monte Alto, Joaquim Roberto de Oliveira, afirmou em entrevista ao jornal o Imparcial que muitas vítimas estavam sem documentos e isso dificulta a identificação.

Padre Donizetti morou durante 35 anos na casa visitada por devotos em Tambaú, cidade onde morreu e foi sepultado. Religiosos atribuem a ele milagres e conversões. O sacerdote foi beatificado pela Igreja Católica em 2019.

QUEM SÃO OS MORTOS IDENTIFICADOS ATÉ O MOMENTO?

Edna de Fátima Ducatti,58

Idalina Ribeiro Neves, 84

Josefa Jovina dos Santos, 77

Lindalci Ribeiro da Silva, 50

Maria Aparecida Santos, 55

Maria de Fátima Batistela Fumis

Tereza Amélia Salles dos Santos, 60

Paulo dos Santos, 53.

Ainda resta uma mulher.

DEMAIS PASSAGEIROS JÁ IDENTIFICADOS

Os pacientes abaixo foram transferidos para Ribeirão Preto, distribuídos entre o Hospital das Clínicas, a Santa Casa e o Hospital São Lucas. Não há informações sobre o estado de saúde.

Edileu Lima dos Santos, 48

Josefa Maria dos Santos, 78

Maria das Dores Souza Olegário, 76

Maria Gorete Oliveira da Silva, 63

Neusa Tenório da Silva, 71

Osana Maria dos Nascimento Santos, 74

Salete Solange dos Santos, 42

Também foram identificadas três crianças, de 4, 8 e 12 anos. O motorista do ônibus, Denilson Souza Lame, foi levado a um hospital em Sertãozinho. O seu estado de saúde é considerado estável.