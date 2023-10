Médico que sobreviveu ao tiroteio no Rio fala de recuperação

O único médico que sobreviveu ao tiroteio que matou três médicos ortopedistas, na madrugada de quinta-feira (5), no Rio de Janeiro, disse nas redes sociais que "está tudo tranquilo".

Daniel Proença, de 32 anos, foi atingido com 14 tiros e teve de ser submetido a uma cirurgia, revelou o G1.

"Pessoal, eu estou bem, viu? Tá tudo tranquilo graças a Deus. Só algumas fraturas, mas vai dar certo. Vamos sair dessa juntos. Valeu pela preocupação. Obrigado!", disse o médico, citado pelo portal brasileiro.

Segundo o último relatório médico, o seu estado de saúde é estável. Daniel está lúcido, orientado e está a respirar sem a ajuda de aparelhos.

Vale lembrar que, além de Daniel, outros três médicos ortopedistas foram baleados mortalmente na madrugada de quinta-feira num bar na cidade carioca. Eles estavam no Rio de Janeiro para participar num congresso de Ortopedia.

A câmara de segurança do local flagrou o momento em que o grupo de criminosos saiu de um carro e disparou sobre os médicos. As autoridades acreditam que as vítimas terão sido confundidas com outro alvo.

Entretanto, na noite de sexta-feira, foram encontrados os corpos dos suspeitos de executar os médicos, na zona oeste da cidade.

Ao todo, foram localizados quatro corpos dentro de dois carros, revelou o G1, acrescentando que três deles estavam num veículo e um numa outra viatura, em locais próximos.

As autoridades confirmaram que dois dos quatro homens encontrados são suspeitos de ter participado no homicídio dos três médicos.