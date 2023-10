Jovem é assassinado em tentativa de roubo de moto em Santo André (SP)

(FOLHAPRESS) - Um jovem de 21 anos foi assassinado durante uma tentativa de roubo de sua motocicleta na tarde deste domingo (8) em Santo André, no ABC paulista.

Segundo o boletim de ocorrência, o latrocínio ocorreu na rua Piracanjuba, no Jardim Alzira Franco, por volta das 16h40.

A vítima, identificada como João Victor Felix Leite, estava parada ao lado da moto quando dois homens se aproximaram e tentaram roubar o veículo. Leite reagiu e teria brigado com os criminosos, e um deles atirou contra o peito do jovem.

Após o disparo, os bandidos fugiram, e a moto não foi levada. A Polícia Civil investiga o caso.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para um hospital na região, mas não resistiu ao ferimento.

Em Santo André, o jovem costumava participar de atividades na paróquia São João Batista, que postou fotos dele em uma rede social.

Em sua página no Instagram, uma das fotos postadas mostra o jovem sentado em uma moto com a seguinte legenda: "só largo meu par de rodas quando Deus me der um par de asas".

OUTRO CASO

Outro crime semelhante ocorreu na manhã deste domingo na cidade de Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo.

De acordo com o BO, Braz Pucci Junior, 62, e sua esposa seguiam em uma motocicleta pela rodovia Edgard Máximo Zambotto, sentido capital, quando foram abordados por criminosos por volta das 9h40.

A dupla, que estava armada, anunciou o assalto. A bordo de uma Triumph Tiger 1.200 cilindradas, Junior teria desacelerado o veículo, como se fosse parar, segundo o depoimento da esposa, mas acelerou na sequência. A mulher relatou ter ouvido dois disparos.

Junior então seguiu viagem. Pouco adiante, na alça de acesso para Campo Limpo Paulista, o condutor da moto precisou reduzir a velocidade em virtude do trânsito. Foi nesse instante que os criminosos ultrapassaram o casal. O passageiro se virou, apontou a arma contra Junior e atirou na altura do peito. Os bandidos fugiram sem levar a moto.

O Samu foi acionado, mas uma equipe constatou a morte do motociclista ainda no local.

O sistema de monitoramento da rodovia registrou a passagem dos criminosos. A placa da moto utilizada por eles, porém, estava suja de barro.

Leia Também: Neta faz apelo desesperado para encontrar avó sequestrada pelo Hamas