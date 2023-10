Influenciador evangélico é preso em SP por suspeita de estupro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um influenciador gospel de 27 anos foi preso pela Polícia Civil por suspeita de estupro de três mulheres. A detenção dele ocorreu em 20 de setembro durante um evento em Cesário Lange, no interior de São Paulo.

Victor de Paula Gonçalves, que nas redes sociais usa o nome de Victor Bonato, teve um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça após o trio procurar a Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri, na região metropolitana. A investigação está sob sigilo.

A advogada dele, Samara Batista Santos, nega que seu cliente tenha cometido os estupros. Bonato ainda não foi ouvido pela delegada responsável pelas investigações, segundo sua defesa.

Bonato é fundador do movimento Galpão, com sede em Alphaville. Ele possui 149 mil seguidores em uma rede social.

Antes de ser preso, o influenciador gravou um vídeo em que pediu desculpas. Em um trecho ele afirma ter cometido alguns pecados nos últimos meses e ter caído em imoralidade e iniquidade, sendo contrário a tudo o que ele prega. Ele diz ter falhado com a sua família.

Bonato ainda declara ter deixado a liderança do Galpão devido a falhas por ele cometidas.

"Eu errei como homem e estou aqui confessando e pedindo perdão como homem. Eu quero pedir perdão às meninas com quem eu falhei, que eu defraudei, que eu magoei, com quem eu não tive atitude de homem."

A reportagem questionou a advogada sobre o motivo do pedido de desculpas. Segundo Santos, o perdão pedido é por pecado cometido no âmbito religioso e não se refere às acusações judiciais contra ele.

"No momento em que ele gravou o vídeo, ele nem sequer tinha conhecimento das denúncias. Ter múltiplos envolvimentos íntimos por si só não é crime. No momento oportuno a defesa irá juntar todas as provas dentro do contexto, que irão comprovar sua inocência", disse Santos.

Um dia antes da prisão, o movimento Galpão publicou uma nota em seu perfil no Instagram comunicando o afastamento de Bonato. A justificativa dada é que alguns acontecimentos ferem diretamente o que o Galpão acredita e segue.