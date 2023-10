Mulher atropela três pessoas após discussão por lugar de estacionamento

Uma mulher atropelou várias pessoas no estacionamento de um salão de beleza em São Paulo, após uma discussão por um lugar de estacionamento.

O incidente aconteceu nesta quarta-feira (12) em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A mulher, que não era cliente do salão, estacionou no local e, ao tentar sair, bateu em outro carro.

A proprietária do carro atingido e outras pessoas que estavam no local começaram a discutir com a motorista. A mulher foi agredida, empurrada e teve os cabelos puxados.

Ao tentar fugir, a motorista atropelou três pessoas que estavam no estacionamento. Ela também bateu em outros dois carros.

A mulher, que é comerciante e tem 32 anos, foi detida e está acusada de tentativa de homicídio.

