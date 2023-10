Quadro neurológico de Mingau tem 'evolução lenta e gradual', dizem médicos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O quadro neurológico do músico Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau do grupo Ultraje a Rigor, tem "evolução lenta e gradual", segundo o boletim médico divulgado nesta quarta-feira (18).

Ele continua internado na UTI: "O quadro é estável, com resposta clínica satisfatória ao tratamento. Do ponto de vista neurológico, nota-se evolução lenta e gradual com interação por meio de movimento dos olhos e reação a estímulos. O paciente segue com suporte fisioterapêutico".

Na semana passada, ele começou a interagir com a família piscando os olhos. A equipe da UTI também passou a posicioná-lo sentado numa poltrona durante alguns períodos do dia.

Mingau está internado na UTI há mais de um mês. Ele foi baleado na cabeça no dia 2 de setembro, em Paraty (RJ). No total, ele realizou três cirurgias. A última, uma traqueostomia, no dia 11 de setembro.

Isabela Aglio, filha de Mingau, disse que "o pior já passou", mas pediu paciência aos fãs. "Ele está bem, cada dia se superando graças a Deus e a sua força. Apresenta melhoras e está melhor do que poderíamos imaginar. Mas temos que ter em mente que é um trauma grande, recente e neurológico. Então, a palavra é: PACIÊNCIA. Estou tendo que aprender isso na marra. O processo é lento mesmo, então não esperem super novidades a todo tempo".

O músico foi baleado na cabeça em Paraty (RJ), no dia 3 de setembro, e recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Hugo Miranda.

Horas depois, foi transferido para a capital paulista e submetido à primeira cirurgia, um procedimento intracraniano de emergência.

Segundo a investigação, Mingau passou com velocidade pela Praça do Ovo, na comunidade Ilha das Cobras, em uma picape escura com película nos vidros. Isso levantou suspeita dos traficantes que atuam na região, que dispararam contra o carro.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro já prendeu quatro suspeitos de envolvimento no tiroteio. Um último homem indiciado ainda tem mandado de prisão em aberto.