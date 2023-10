Avião de pequeno porte cai em Goiás

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu na tarde desta sexta-feira (27) em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

Duas pessoas ficaram feridas após a queda da aeronave, segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás.

As vítimas estavam conscientes e foram socorridas por populares para hospitais da região. O acidente ocorreu no Setor Palmares.

Os bombeiros informaram que foi realizado o monitoramento do avião, devido ao vazamento de combustível.

Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram a aeronave amassada. Também é possível ver destroços espalhados pelo chão.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. A reportagem procurou a Força Aérea Brasileira para esclarecer se o caso será investigado, mas não houve retorno.

