PM mata passageiro em Brasília após motorista tentar fugir de blitz

(FOLHAPRESS) - Um homem morreu na madrugada deste domingo (29) em Brasília, após a BMW onde ele estava como passageiro ser atingida por disparos de um policial militar.

De acordo com a PM do Distrito Federal, um agente reagiu quando o motorista do veículo tentou fugir de uma blitz e atingiu um dos integrantes da corporação.

"O condutor desobedeceu às ordens emitidas pelos policiais, acelerou e atropelou um policial militar. Neste momento, disparos foram efetuados contra o veículo", informou a PM, em nota.

Segundo a polícia, o veículo foi interceptado e, naquele momento, os agentes se deram conta de que os disparos tinham atingido o passageiro. Ainda de acordo com a nota, foi prestado socorro pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas o homem não sobreviveu.

A PM não divulgou a identidade da vítima dos disparos, nem do motorista ou do agente atropelado.

"O condutor apresentava evidentes sinais de embriaguez e recusou-se a fazer o teste de alcoolemia. Foi emitido um auto de constatação, e o motorista foi conduzido à 5ª Delegacia, onde foi autuado por embriaguez ao volante e tentativa de homicídio contra um agente de segurança", disse a polícia no comunicado.

Segundo as informações disponibilizadas pela comunicação da PM, o policial atingido pelo carro foi levado para um hospital, mas já teve alta.

"Visando esclarecer todas as circunstâncias que envolvem o caso, foi instaurado procedimento apuratório pelo Departamento de Controle e Correição", disse a corporação.

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento que a BMW branca tenta escapar da blitz e quando os policiais disparam contra o carro.

A Folha questionou a PM se a conduta do agente está de acordo com os procedimentos da força, mas não teve resposta sobre esse ponto.

