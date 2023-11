Homem é morto em briga por causa de máquina de ursinhos de pelúcia no RJ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 53 anos foi morto durante uma briga em um posto de gasolina na estrada do Mato Alto, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, no fim da madrugada desta sexta-feira (3).

A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Lindomar Riva. Ele trabalhava como pedreiro.

A briga teria sido motivada por uma discussão envolvendo uma máquina de ursos de pelúcia. A informação foi divulgada pela rádio Tupi.

Testemunhas que estavam no local contaram que a vítima estava acompanhada da esposa e de amigos e brincava na máquina de ursinhos. Um homem armado teria se aproximado para usar a mesma máquina.

Segundo a reportagem da rádio, o agressor não teria conseguido pegar um urso de pelúcia, o que teria dado início a uma discussão entre os dois. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

A Polícia Militar esclareceu que foi acionada para atender ocorrência. No local, os PMs encontraram Lindomar morto. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

