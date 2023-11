Rocha com três toneladas desliza e mata homem no Ceará

Um homem de 48 anos morreu depois de uma rocha com cerca de três toneladas se movimentar, atingindo-o, na cidade de Uruburetama, no interior do Ceará.

De acordo com o site 'G1', o acidente aconteceu na sexta-feira, quando o homem, motorista de transportes escolares, realizava trabalhos agrícolas na sua propriedade.

Tudo indica que a rocha de grandes dimensões deslizou e atingiu o homem, cuja morte foi declarada no local.

O acidente está sendo investigado.