"Me emocionei": Lula se encontra com Gui, menino que sofre de doença rara

O presidente Lula se encontrou com o garoto Guilherme Gandra Moura, de nove anos, na terça-feira, em Brasília, compartilhando o momento em suas redes sociais.

"Hoje fiz um novo amigo, que é vascaíno no Rio e, a partir de agora, é corintiano em São Paulo. O menino Gui me emocionou. Assim como eu, ele é apaixonado por futebol", escreveu o presidente na legenda de um vídeo, que mostra o encontro entre os dois - e que você pode ver na galeria de imagens acima.

Lula fez questão de pegar Gui no colo e abraçá-lo. Eles também conversaram sobre a vitória do Vasco sobre o Botafogo.

Vale lembrar que a história de Guilherme ganhou destaque após o vídeo do reencontro do menino com a mãe, após passar 16 dias em coma, no último mês de junho.

A criança sofre de uma doença autoimune e rara - epidermólise bolhosa - que não tem cura e não é transmissível, mas causa graves ferimentos na pele.

Guilherme também ficou famoso por ser um grande torcedor do Vasco da Gama. Após se recuperar do coma - e receber alta com honras da Polícia Federal -, ele foi surpreendido pelos jogadores do clube e teve a oportunidade de participar de um treino da equipe.

A família do menino agora busca validar a 'Lei Gui', que visa instituir uma pensão especial para portadores de epidermólise bolhosa, uma causa apoiada pelo presidente brasileiro.

