Estudante é esfaqueado e morto na porta de escola em São Bernardo do Campo

PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um estudante de 16 anos foi esfaqueado e morto durante uma briga na calçada em frente à Escola Estadual Maurício de Castro, no bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, na tarde desta sexta (10).

A vítima, que levou duas facadas no abdômen, chegou a ser levada para uma UPA (Unidade de Pronto Antendimento) próxima, mas não resistiu aos ferimentos, segundo a Polícia Civil.

A Polícia Militar afirma que o suspeito do crime foi preso em flagrante. Ele tem 18 anos. Duas pessoas foram levadas para depor como testemunhas no caso.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado lamentou o ocorrido e disse de solidarizar com a família da vítima. A pasta afirma que o ataque ocorreu fora da escola e que o agressor não tem relação com o colégio.

Os policiais abordaram o suspeito e outras duas pessoas em uma rua perto da escola logo após o crime. Uma delas estava com a camiseta manchada de sangue.

De acordo com a Polícia Civil, em um primeiro momento foi apurado que o ataque teria ocorrido por divergências antigas entre a vítima e o agressor. Já a Polícia Militar diz que o adolescente vinha sofrendo ameaças de um desconhecido por causa de uma mulher.

Uma equipe do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar foi acionado para acompanhar o caso com um profissional do programa Psicólogos na Escolas.

O local em frente à escola foi preservado para perícia. O caso deve ser registrado no 1° Distrito Policial de São Bernardo do Campo.

