Menino de 8 anos está desaparecido em Goiás há 15 dias, entenda o caso

Pedro Lucas Santos, de 8 anos, está desaparecido há 15 dias na cidade de Rio Verde, em Goiás.

Segundo o G1, apesar dos esforços da Polícia Civil nas buscas, a falta de informações dificulta a investigação.



Apesar de o menino ter desaparecido no dia 1 de novembro, a família só procurou as autoridades três dias depois. Segundo um responsável pela investigação, inicialmente, a família disse que o menino tinha ido para a casa da avó e que não mais voltou. Porém, mais tarde, admitiram a mentira e alegaram medo de perder a guarda dos restantes filhos.

Na segunda versão apresentada, o menino terá levado o irmão mais novo à escola, seguindo depois para a própria escola, onde terá passado o dia. Foi então, no regresso para casa, que a família lhe terá perdido o rasto.

As buscas estão a ser levadas a cabo por agentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, com apoio da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica, numa região de mato próximo da casa da família.

Os familiares e pessoas que contactaram com a criança recentemente estão a ser interrogadas e a investigação prossegue.

