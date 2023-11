Mulher morre ao ser atingida por tronco de árvore; ia se casar em janeiro

Uma mulher de 41 anos faleceu após ser atingida por um tronco de árvore enquanto passava de carro pelo viaduto Oscar Brito, no Rio de Janeiro, Brasil, na segunda-feira.

Lígia Mello voltava com o marido do aniversário da sogra quando o tronco foi arremessado do alto do viaduto, atingindo o veículo do casal, conforme noticiado pelo G1. O noivo, Derlan Tavares, que dirigia o carro, lamentou: "Estávamos voltando de Sepetiba, do aniversário da minha mãe, quando chegamos ao Oscar Brito e atiraram um tronco de árvore grande, que caiu em cima da minha esposa, levando à sua morte. Naquele momento, chovia, e consegui desesperado levá-la até as urgências de Bangu, mas infelizmente ela não resistiu."

Derlan elogiou o atendimento na unidade de saúde, destacando os esforços dos profissionais para salvar Lígia. No entanto, ela sofreu perfurações na costela e faleceu devido a uma hemorragia.

A família suspeita que o objeto tenha sido arremessado por assaltantes que buscavam interromper o trânsito para cometer roubos nos veículos. Lígia Mello e Derlan Tavares, de 42 anos, planejavam se casar em janeiro.

