Idoso embriagado faz serenata para policiais após bater o carro

Um homem de 69 anos foi detido na noite de sábado (22) em Campos Novos, Santa Catarina, após bater em um sinal de trânsito e fazer uma serenata para policiais militares que o abordaram.

Segundo o g1, o idoso teria tentado fugir após a colisão, mas desistiu ao ver que as autoridades estavam de passagem no local.

"Quando [as viaturas] pararam, ele saiu do carro com o violão, muito embriagado", disse o subtenente Roseli Sutil de Oliveira, à reportagem.

De acordo com o responsável, o homem é músico e não tinha cadastro.

"Tem CD gravado, é bem conhecido em Campos Novos. Mas, como a lei não escolhe freguês, foi preso", disse.

O idoso foi levado à delegacia e autuado por embriaguez ao volante. Ele foi liberado após pagar fiança.

