Casal de médicos cumpre sonho e tem filho gerado pela mãe de um deles

O Brasil acaba de vivenciar uma história com final feliz e que conta a história de um casal que conseguiu realizar o sonho da paternidade, tudo graças à mãe de um deles. Na última quinta-feira, os médicos Luan Victor Lima e Bruno Pinheiro deram as boas-vindas ao pequeno Levi, que foi gestado na barriga da mãe de Luan, Nágela Almeida, de 57 anos.

O menino nasceu cerca de uma semana antes do previsto, mas sem qualquer problema, tendo recebido alta hospitalar na sexta-feira, segundo conta o G1.

"Levi veio para mostrar que o amor sempre vence", disse Luan ao site brasileiro.

O casal conheceu-se em 2019, no Hospital São José, em Fortaleza.

Já a avó do bebê, que sempre do sonho do filho em ser pai, realizou inúmeros exames para mostrar ao filho que podia ser a barriga de aluguel do casal.

"Tomei um susto e achei que ela estivesse ficando louca. Passei semanas processando a ideia até concordar e decidir buscar a opinião de um médico especialista em fertilização", lembrou Luan.

Para a fertilização in vitro, o casal usou o óvulo de uma doadora anônima e usaram os seus espermatozoides. O embrião foi gerado em laboratório e, finalmente, transferido para o útero de Nágela, que começou o processo quando tinha 56 anos.

Durante o processo, Luan e Bruno deram também casaram e aproveitaram os últimos meses para preparar a chegada do pequeno Levi.

"A paternidade é um grande sonho para nós, somos muito ligados à família, e um filho irá deixar nossa ligação ainda mais forte", disse Bruno.

O casal não deverá ficar por aqui e "Levi terá irmãos", uma vez que ambos estão num processo de espera para adoção, que começou ainda antes da possibilidade de Nágela carregar o filho dos dois.

