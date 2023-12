Menino morre após quebrar tornozelo em São Paulo: "Dor e revolta"

Um menino de 12 anos morreu após sofrer uma fratura no tornozelo durante um jogo de futebol em São Paulo, no Brasil. A família do rapaz acusa os hospitais onde Arthur Barros da Silva foi atendido de negligência médica.

Arthur se machucou durante uma aula de Educação Física e, como a dor persistiu, foi levado ao hospital dois dias depois.

Segundo uma tia do rapaz, foi feito um diagnóstico errado ao menino. "Deram alta ao meu sobrinho e não avisaram que ele tinha uma fratura, mas sim uma simples luxação", revelou Fabiana Santana.

Como o rapaz continuou com dores e com o tornozelo inchado, a família tornou a levá-lo ao hospital e pediu, depois, para que o rapaz fosse transferido para outra unidade para ser consultado por um ortopedista. Segundo o G1, Arthur foi submetido a um raio-x, que comprovou que o rapaz tinha uma fratura. Após ser medicado, recebeu alta.

Arthur não melhorou e continuou sentindo dores fortes, o que levou a que fosse internado. "Durante a madrugada, ele não se sentiu bem e eu pedi para que ele fosse avaliado por uma médica. Ela disse que não iria lá, porque ele já estava mais que medicado", lamentou a tia do menor. O menino acabou morrendo na manhã seguinte.

Segundo o G1, a causa indicada para a morte do rapaz foi de insuficiência respiratória aguda, tromboembolismo pulmonar e a fratura sofrida na perna direita. A família mostra-se revoltada, já que considera ter existido negligência médica no tratamento prestado ao menino.

“É um sentimento de dor e revolta”, admitiu ainda a tia do rapaz, que apresentou queixa por negligência médica.