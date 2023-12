Homem é preso suspeito de matar a filha de 8 anos após agressões em Niterói (RJ)

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso por suspeita de ter matado a filha de oito anos de idade na noite desta segunda (11), em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, a menina Aoulath Alyssah Rodrigues Damala estava com o pai, identificado como Ilias Damala, natural do Benim, no apartamento em que moravam, quando foi agredida. De acordo com o delegado, a motivação teria sido contada pelo suspeito a um vizinho.

"Ele não confessou, permaneceu em silêncio. Mas a testemunhas ele teria dito que a menina teria furtado algo na escola e, nas palavras dele, teria tentado corrigir o comportamento dela", disse Batista.

A reportagem ainda tenta contato com o advogado do suspeito.

De acordo com o delegado Willians Batista, titular da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, um cinto teria sido usado nas agressões.

O pai teria acionado um médico que atende a comunidade de Benim em Niterói, e esse profissional teria chamado o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para socorrer a criança, mas já a menina já foi encontrada sem vida.

Um laudo preliminar apontou que a causa da morte foi uma lesão na coluna cervical. O cinto que teria sido usado nas agressões foi apreendido.

Separada do pai da criança, a mãe vive em São Paulo e chegou ao Rio nesta terça-feira. De acordo com o delegado Batista, ela já havia registrado uma ocorrência de agressão contra o ex-companheiro. "Ela conta no registro que segurava a filha, na época com dois meses de idade, quando foi agredida pelo suspeito."

O suspeito foi preso em flagrante por suspeita de crime de homicídio qualificado. Contam como qualificadoras o motivo fútil, praticado por meio de tortura, por ascendente e contra menor de 14 anos.