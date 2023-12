'Eu sei a pessoa que eu sou', diz Renato Cariani um dia após operação da PF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dia após operação da Polícia Federal mirar a empresa de Renato Cariani em um suposto esquema sobre desvio de produtos químicos para a produção de crack, o influenciador fitness demonstrou tranquilidade por saber "a pessoa que" é e pelo "trabalho" que desempenha em seus negócios.

Cariani disse que teve um dos piores dias de sua vida na terça-feira (12) com a ação da PF, que ficou "machucado" com os "absurdos" escritos sobre ele, mas ressaltou que ontem é passado e que o importante é o presente.

"Muito bom dia, família. Ontem eu tive um dos piores dias da minha vida, muito difícil ver o quanto a cada notícia você é machucado, ferido, quantidade de absurdos que são escritas, a forma com que a mídia se apropria da sua imagem e constrói uma coisa horrorosa. Mas ontem foi ontem e hoje é hoje. Então [hoje] eu acordei falando o seguinte: 'eu vou fazer o meu dia como tem que ser, cheio de energia, coragem, afinal de contas, eu sei a pessoa que sou, eu sei o trabalho que faço, o quanto luto todos os dias para construir toda a minha história, minha jornada, todas as minhas empresas, então isso não vai me derrubar'", disse Renato Cariani nos stories do Instagram

Renato Cariani também agradeceu os seguidores pelas "postagens de apoio". "Um ótimo dia para vocês, que Deus abençoe a todos".

ENTENDA A OPERAÇÃO

Segundo a PF, o esquema abrangia a emissão fraudulenta de notas fiscais por empresas licenciadas a vender produtos químicos em São Paulo, usando "laranjas" para depósitos em espécie, como se fossem funcionários de grandes multinacionais.

A Anidrol, empresa do que Renato Cariani é sócio, foi alvo de busca e apreensão de policiais federais. A indústria farmacêutica é sediada em Diadema, na região metropolitana de São Paulo.

No total, foram identificadas 60 transações dissimuladas vinculadas à atuação da organização criminosa. São aproximadamente 12 toneladas de produtos químicos (fenacetina, acetona, éter etílico, ácido clorídrico, manitol e acetato de etila), o que corresponde a mais de 19 toneladas de cocaína e crack prontas para consumo, segundo a PF.

Nesta terça-feira, após a operação, Renato Cariani se posicionou e se disse "surpreso". "Para mim, para a minha sócia e para todas as pessoas, foi uma surpresa", afirmou Cariani em um vídeo publicado no Instagram.

DEPÓSITO INICIOU INVESTIGAÇÃO

Dois depósitos que somam R$ 212 mil em uma conta da Anidrol fundamentaram o início das investigações da PF. Documento obtido pelo UOL mostra que a empresa biofarmacêutica AstraZeneca pediu à PF, em julho de 2019, a instauração de um inquérito policial sobre notificações que havia recebido da Polícia e da Receita Federal referentes a supostos depósitos e movimentações financeiras que teria feito para a Anidrol.

A primeira notificação ocorreu em 17 de abril de 2017, sobre supostas infrações administrativas cometidas pela AstraZeneca ao fazer movimentações não informadas, referentes a três notas fiscais emitidas pela empresa da qual o influenciador é sócio.

Já a segunda intimação foi enviada pela Receita à empresa biofarmacêutica em meados de fevereiro de 2018. O órgão questionava dois depósitos realizados em 2015 e 2016, nos valores de R$ 103,5 mil e R$ 108, 5 mil, à Anidrol.

A empresa do influenciador, ainda segundo o pedido de abertura de inquérito, teria informado à Receita Federal que havia vendido cloreto de lidocaína para a AstraZeneca. A biofarmacêutica nega.

"A AstraZeneca nunca manteve qualquer relação comercial com a empresa Anidrol, a qual não está cadastrada na relação de fornecedores da AstraZeneca, o que impede que qualquer pagamento tenha sido realizado em seu benefício", disse a biofarmacêutica.

QUEM É RENATO CARIANI

Renato Cariani é fisiculturista e influencer fitness, com mais de 4 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. Graduado em Química pela Universidade Metropolitana de Santos, ele exibe em suas biografias nas redes sociais que é professor de química, além de professor de educação física, empresário e youtuber.

Somadas todas as redes sociais, Renato Cariani tem mais de 13,6 milhões de seguidores. Ele se apresenta como coach e instrutor de condicionamento físico.

Atleta profissional de fisiculturismo, Cariani também participa de competições nacionais e internacionais.