Menina morre após cabelo ficar preso em ralo de piscina e se afogar no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de 10 anos morreu afogada após ficar com o cabelo preso no sugador de uma piscina de um salão de festas em Campo Grande, no Rio de Janeiro, neste domingo (17).

Um amigo da família chegou a socorrer a menina e os responsáveis pelo local desligaram a bomba para ajudar no socorro. Ela já tinha ingerido muita água.

Ela morreu na UPA Campo Grande I, onde deu "entrada em estado grave", informou a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. "Após uma parada cardiorrespiratória e manobras de ressuscitação que não reverteram seu quadro, ela faleceu", disse a pasta, que lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família neste "momento de dor".

Testemunhas estão sendo ouvidas e diligências estão em andamento para esclarecer os fatos. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande).