Aluna é agredida após perder R$ 19 mil da festa de formatura em escola no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma estudante foi agredida pelos demais colegas e precisou ser escoltada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro após perder o valor de R$ 19 mil arrecadados pela turma para a formatura do Ensino Médio.

A estudante avisou aos demais colegas que havia perdido o dinheiro na noite desta segunda-feira (18). Quando tentava se explicar, um grupo de alunos e seus responsáveis partiu para cima da jovem e passaram a agredi-la.

A direção do Colégio Estadual Tim Lopes, na zona norte do Rio, acionou a PM. A estudante deixou o local escoltada pelos militares.

A Secretaria de Estado de Educação do Rio informou que os alunos tiveram uma formatura gratuita na última sexta-feira (15), e que a festa em que houve a confusão era de caráter particular, sem qualquer relação com a escola. "A Secretaria reforça que o evento não tem relação com a unidade, nem com seus funcionários, e foi realizado de forma totalmente voluntária por iniciativa dos estudantes".

A investigação sobre o caso está em andamento na 22º DP na Penha.

Leia Também: Americanas busca nesta terça-feira (19) plano de sobrevida junto a credores