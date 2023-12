Vereador morre em batida frontal com carreta e deixa mulher grávida no ES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O vereador Félix Tesch Francisco (Republicanos), de Fundão, no Espírito Santo, morreu na noite desta quinta-feira (21) após colidir frontalmente contra uma carreta na BR-101, no distrito de Timbuí.

A batida ocorreu por volta de 21h20, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Socorrido, o parlamentar de 32 anos não resistiu e morreu antes de chegar ao pronto socorro.

O vereador dirigia um Fiat Argo branco. A carreta era uma Scania. A pista, que chegou a ficar parcialmente interditada, foi liberada apenas às 2h20 desta sexta-feira (22).

Vereador deixa uma filha de 4 anos e a esposa grávida. No mês passado, o casal chegou a compartilhar o vídeo do ultrassom do bebê nas redes sociais. "Agora na minha vida tem uma princesa e um príncipe. Meu amorzinho foi promovida a irmã mais velha", escreveu na publicação a esposa do vereador, Nayara Casoti.

Tesch exercia seu primeiro mandato. O presidente estadual da leganda, Erick Musso, lamentou a perda. "Jovem, atuante e combativo, Félix deixa um legado de serviços prestados a cidade", escreveu em uma rede social.

A Câmara Municipal lamentou a morte do parlamentar:

"Nossas sinceras condolências à família e amigos neste momento difícil. Que encontrem conforto nas lembranças e no amor que deixou como legado", disse a Câmara Municipal de Fundão.