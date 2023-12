Hospital tem princípio de incêndio no Recife, e pacientes são retirados

JOÃO PEDRO PITOMBO

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O hospital particular Memorial São José, localizado no bairro do Derby, no Recife, registrou um vazamento de gás e um princípio de incêndio na noite desta sexta-feira (22).

A unidade hospitalar teve que ser evacuada e os pacientes foram retirados às pressas, formando filas de leitos na entrada do hospital. Não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco informou que houve um princípio de incêndio na sala da máquina de ressonância e um posterior vazamento de uma grande quantidade de gás.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, o vazamento atingiu hospital e ruas próximas, atrapalhando inclusive a visibilidade do ambiente.

Dez viaturas dos bombeiros compareceram ao local e ajudaram no transporte dos pacientes para hospitais próximos durante toda a madrugada.

A Folha de S.Paulo entrou em contato com o Hospital Memorial São José por e-mail, mas não houve resposta aos questionamentos feitos pela reportagem até a publicação deste texto.

