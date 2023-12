Polícia apreende 18 fuzis dentro de carro blindado em Paraisópolis, na zona sul de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar apreendeu 18 fuzis, munições, drogas, balança de precisão e máscaras de gás na manhã deste sábado (23) em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. O arsenal estava escondido em um carro blindado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foi a maior quantidade de fuzis apreendida esse ano no estado. As armas, de calibre 5.56 e 7.62, e as drogas foram localizadas por policiais do 16º Batalhão da Polícia Militar.

Havia no local oito quilos de pasta base para fabricação de cocaína e 18 mil papelotes da droga.

O carro blindado estava em um estacionamento, onde também foram revistados outros veículos. Uma BMW blindada que estava no local havia sido roubada e foi apreendida. Ninguém foi preso.

O carro e os materiais apreendidos foram levados para o 34º Distrito Policial. O caso será investigado por meio de um inquérito para localizar os envolvidos no transporte e armazenamento das armas e das munições.

O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, chamou o material encontrado de arsenal de guerra.

"Não tenho dúvidas de que essa apreensão salvou vidas", disse.