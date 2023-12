GCM é afastado por suspeita de matar seu cachorro no litoral de SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um guarda civil municipal de Santos foi afastado do trabalho por suspeita de matar seu próprio cachorro em São Vicente, litoral sul de São Paulo. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o homem disparando um tiro contra o cachorro. O suspeito teria justificado à polícia que o animal havia mordido seus pais. O caso ocorreu no último sábado (23).

Ao UOL, a Prefeitura de Santos disse que o suspeito estava de folga e usou uma arma particular -como ele é guarda municipal não têm autorização para portar armamento. O homem é concursado e ficará afastado das "atividades externas até o término da apuração dos fatos". A Corregedoria da GCM também acompanha o caso.

Antes de fazer o disparo, o GCM pega o animal no colo e olha para os dois lados da rua. O cachorro cai no chão após ser atingido, e o homem foge do local.

O vídeo também mostra que vizinhos aparecem no local após a fuga do suspeito. Um dos moradores enrola o animal em um plástico e coloca na calçada.

A reportagem procurou a SSP (Secretaria de Segurança Pública) e aguarda retorno. O UOL também tenta localizar o suspeito.

A Prefeitura de Santos rechaça todo e qualquer ato de violência e crueldade contra animais. [...] O servidor vai responder um processo disciplinar, conforme rege o Estatuto do Servidor de Santos, e estará sujeito a penalidades que incluem a exoneração do cargo.

Trecho de nota enviada pela prefeitura

"Não me conformo em ver as fortes imagens de uma pessoa cometendo um ato tão cruel com um cachorro indefeso a sangue frio. Maus-tratos a animais é crime.", disse Rogério Santos, prefeito de Santos.