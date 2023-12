Mulher que ofendeu faxineira em shopping de MG vai responder por injúria

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil identificou a mulher que ofendeu uma auxiliar de limpeza de um shopping em Ipatinga (MG) enquanto ela trabalhava na tarde da quinta-feira (28).

Ela vai responder pelo crime de injúria - quando a honra de uma pessoa específica é ofendida por conta de raça, cor, etnia, religião ou origem. A mulher foi até a delegacia na manhã de hoje e prestou depoimento.

A suspeita é uma mulher de 41 anos, natural de São Paulo. Segundo a polícia, ela estava na cidade mineira de férias.

A suspeita não teve o nome divulgado pela polícia e, por isso, não foi possível identificar a defesa dela. O espaço segue aberto para manifestações.

O caso

A mulher usou expressões como "coloque-se no seu lugar", disse que era rica e estava de férias. Ela disse também que a mulher ''não passava de uma faxineira analfabeta'' e a chamou de ''palhaça''. O momento foi registrado por pessoas que estavam no local.

As ofensas ocorreram após a auxiliar advertir uma adolescente que acompanhava a mulher sobre o piso molhado. Minutos antes, a trabalhadora terceirizada borrifou um produto de limpeza no chão para fazer a higienização.

O local estava com uma placa sinalizando ''chão molhado'' quando a menina de 12 anos passou. A auxiliar teria dito para ela tomar cuidado com o risco de queda.

Em seguida, a mulher questionou por que a auxiliar conversava com a menina. Outros clientes tentaram conter a situação e pediram para que ela parasse com as ofensas.

A auxiliar de limpeza teve uma crise de hipertensão e taquicardia. Os bombeiros civis do shopping ajudaram a funcionária e a Polícia Militar foi acionada. Um boletim de ocorrência também foi registrado.

O Shopping Vale do Aço lamentou o ocorrido. ''A profissional foi prontamente acolhida e está recebendo todo apoio emocional necessário, enquanto medidas cabíveis estão sendo tomadas'', informou o estabelecimento.