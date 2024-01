Cinco apostadores vão dividir prêmio da Mega da Virada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco apostadores acertaram as seis dezenas do concurso 2670 da Mega-Sena da Virada, com prêmio principal no valor de R$ 588.891.021,22 milhões. Cada um receberá R$ 117.778.204,25.

Um deles fez a aposta por canal eletrônico. Os demais são de Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA) e Ipira (SC).

Quem acertou as cinco dezenas também vai passar 2024 com mais dinheiro na conta. É o caso de 1.996 sortudos. Cada um receberá R$ 70.083,58; outras 164.379 pessoas acertaram quatro números e vão levar R$ 1,215,71.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, foram: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56.

O resultado fica disponível na página da Mega-Sena no site da Caixa Econômica Federal.

O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. Caso não o faça, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Leia Também: Saiba como agir em casos de queimadura por fogos de artifício