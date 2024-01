Polícia prende dois suspeitos pela morte de youtuber desaparecido na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo prendeu duas pessoas por suspeita de envolvimento na morte do influenciador Carlos Henrique Medeiros, 26, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O corpo do jovem, que estava desaparecido desde a noite de Natal, estava enterrado nos fundos da casa do casal de suspeitos, que eram seus amigos.

O homem de 28 anos e a companheira dele, de 24, prestaram depoimento e estão presos temporariamente. A Polícia Civil investiga se a morte de Carlos Henrique foi um assassinato.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, o casal fugiu da cidade no dia seguinte ao registro do desaparecimento do jovem.

O canal do influenciador no Youtube tinha 1,77 milhão de seguidores, e ele era conhecido por vídeos de pegadinhas com familiares, como o pai, falecido em fevereiro do ano passado, e os amigos.

O corpo de Carlos foi encontrado por um amigo no sábado (30), nos fundos da casa.

Segundo a TV Globo, ele era conhecido no bairro em que morava, o que levou a uma busca dos vizinhos por seu paradeiro após o desaparecimento na madrugada de 25 de dezembro, depois de ele sair de uma festa.

Ainda, o casal afirmou, em depoimento à polícia, que Carlos teria morrido ao sofrer um ataque cardíaco após usar drogas. À emissora, o delegado titular de Itapecerica da Serra, Luis Roberto Faria Hellmeiste, afirmou que o depoimento do casal ainda será confrontado com laudos.

"O casal contou que o amigo teve uma overdose por cocaína e morreu. Aí ficou sem saber o que fazer e decidiu enterrar o corpo no quintal. Mas só o resultado do laudo poderá apontar qual foi a causa da morte: se foi acidental por droga ou se ele foi assassinado."

Se for comprovada a morte acidental, o casal ainda seria indiciado por ocultação de cadáver.

Em seu perfil no Instagram, a irmã mais velha de Henrique, Cristiane Medeiros, publicou um vídeo em que ele canta karaoke e escreveu "fazendo muita falta." Ele foi velado no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na véspera de ano novo.

Em fevereiro, o jovem lamentou no Facebook o falecimento do pai, personagem frequente nos vídeos. "Infelizmente, hoje faz uma semana que te vi partir."