Família desaparecida por 4 dias em SP é encontrada morta com marcas de tiro

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os corpos de uma família de Olímpia (SP) foram encontrados na tarde desta segunda-feira (1º) em uma estrada rural de Votuporanga (SP). As três vítimas estavam desaparecidas havia quatro dias.

Carro estava no meio de um canavial e foi encontrado por um ciclista. A Polícia Militar chegou até o local após ser chamada pelo ciclista que encontrou o veículo da família enquanto pedalava por uma estrada de terra que dá acesso ao bairro Cruzeiro.

Todos os corpos tinham marcas de tiros, segundo a polícia. Os corpos de Anderson Givago Marinho, 35, da esposa Mirele Regina Beraldo Tofalete, 32, e da filha do casal, de 15 anos, estavam dentro do veículo.

Principal linha de investigação é de que a família tenha sido executada. A informação é da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Barretos, que investiga o caso. Ninguém foi preso até o momento e a motivação do crime ainda não foi esclarecida.

Votuporanga fica a 80 km de São José do Rio Preto, cidade que a família tinha como destino ao sair de Olímpia.

O crime

Família viajou na quinta-feira (28) para comemorar aniversário. Anderson, a esposa e a filha do casal saíram às 13h de Olímpia com destino a São José do Rio Preto para almoçar e comemorar o aniversário de Mirele na cidade vizinha. O trajeto de 50 km dura pouco mais de 40 minutos.

Anderson e Mirele pararam de responder e visualizar as mensagens de amigos e familiares às 14h. Não se sabe se eles realmente chegaram ao destino.

Durante a noite, segundo parentes, os celulares do casal e da filha foram desligados. As ligações eram direcionadas para a caixa postal.

Carro passou por radar em Mirassol (SP), a 15 km de Rio Preto, e não faz parte do trajeto que a família percorreria.