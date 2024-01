Prefeitura de São Paulo divulga calendário de pagamento do IPTU 2024

(FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta quarta-feira (3) o Edital do IPTU 2024, com o calendário de entrega das notificações de lançamento do imposto. Para todos os imóveis o vencimento da primeira parcela ou o prazo para o pagamento à vista do imposto ocorre no mês de fevereiro.

Os moradores poderão consultar no edital as datas de vencimento do IPTU, mas os valores do imposto ainda não estão disponíveis para consulta online.

A prefeitura concede 3% de desconto para quem pagar o tributo à vista. Outra opção é pagar o imposto em dez parcelas.

Os contribuintes vão receber inicialmente a notificação de lançamento do imposto com a opção de pagamento à vista ou da primeira parcela. Quem optar pelo parcelamento receberá posteriormente, num único formulário, todos os boletos para pagamento das parcelas seguintes.

PIX

Neste ano, além das formas já convencionais, os moradores de São Paulo poderão pagar o imposto via PIX. Para emitir a guia de pagamento com o código o contribuinte deve acessar exclusivamente o site do IPTU. A Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo ressalta que não envia cobranças ou links para pagamentos de tributos por e-mail, SMS ou WhatsApp.

VENCIMENTO

- No dia escolhido, para os contribuintes que fizeram opção via atualização cadastral;

- No dia 09 ou no dia 14, para os contribuintes que não fizeram opção de dia de vencimento;

- No dia 20, para os contribuintes que optaram pela notificação por administradoras de imóveis, vencendo a primeira parcela no mês de março.

Leia Também: Contribuição do autônomo ao INSS muda em 2024