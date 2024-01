"Muito arrependido": Homem devolve cobertor a hotel 30 anos depois

Um homem devolveu um cobertor a um hotel em Fraiburgo, Santa Catarina, na quarta-feira (3), mais de 30 anos depois de o ter levado. Junto ao objeto, deixou uma carta onde explicou os motivos do furto e manifestou-se "muito arrependido pelo dano causado".

A carta, divulgada pelo Hotel Fraiburgo, começa com o homem explicando que foi "muito bem atendido" no estabelecimento em julho de 1993. Ele conta que decidiu levar o cobertor de "forma leviana" para que pudesse dormir com a namorada da época no carro durante uma viagem pelo Brasil.

"Foi uma aventura que realizamos. Éramos jovens, apaixonados e com poucos recursos. Mas com muita vontade de conquistar novos lugares", explicou.

O homem diz que, ao longo dos anos, sempre se sentiu mal por ter furtado o cobertor. Ele decidiu devolvê-lo após ver uma notícia sobre o caso em um jornal local.

"Estou muito arrependido pelo dano causado. Espero que o hotel possa perdoar-me", escreveu.

O hotel disse que o cobertor foi entregue por um homem "muito envergonhado", na tarde de quarta-feira.

"O que se leva dessa vida, é vida que se leva! Somos honrados por de alguma maneira fazer parte dessa história e felizes pelo propósito que se cumpriu", disse o hotel em uma nota no Instagram.

A história do homem que devolveu o cobertor 30 anos depois de furtá-lo chamou a atenção nas redes sociais. O caso foi compartilhado por milhares de pessoas e recebeu muitos comentários positivos.

