Jovem que cheirou pimenta tem piora com febres após infecção por bactéria

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jovem Thais Medeiros, que ficou internada após inalar pimenta em conserva, apresentou uma piora no estado de saúde na semana passada.

Thais teve picos de febre e uma bactéria no intestino nos últimos dias. A mãe Adriana Medeiros contou que a jovem chora todos os dias e se mostra bastante agitada.

Ela passou o natal no hospital e a previsão é de que possa ir para casa no dia 15 de janeiro. Thais também teve uma infecção óssea e está em tratamento com antibióticos.

A família criou uma vaquinha para auxiliar nos cuidados médicos. Thais realiza fisioterapias, sessões de fonoaudiologia e neuromodulação, um procedimento não invasivo utilizado para tratar distúrbios neurológicos.

'

'Ver minha filha nessa condição me dói muito e dilacera meu coração'', relatou a mãe em uma de suas redes sociais. Apesar de angustiada, Adriana conta não perder a esperança na recuperação.

RELEMBRE O CASO

A trancista Thais Medeiros, mãe de duas filhas, passou mal após cheirar um pote de vidro de pimenta. O caso ocorreu em fevereiro do ano passado durante um almoço com o namorado, na cidade de Anápolis.

A jovem começou a sentir a garganta coçando e apresentar vermelhidões. Imediatamente ela foi levada ao Hospital Santa Casa da cidade, em seguida transferida para Goiânia.

Além da própria alergia, Thais passou por complicações como infecções e para cardiorrespiratória. Com isso, desenvolveu uma lesão no cérebro e deixou de responder a estímulos.

Os médicos esclareceram que a reação é rara e fez com que Thais ficasse mais de 5 meses internada. Ela também perdeu a visão e hoje permanecesse acamada com cuidados diários.

"Minha filha saiu de um jeito e voltou assim, como um neném", falou a mãe da jovem ao UOL na época. Adriana teve que deixar seu trabalho em um salão de beleza e hoje cuida em tempo integral da filha e das netas.

