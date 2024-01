Passageiro de táxi morre após ser baleado por policiais militares no RN

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um passageiro de um táxi foi baleado ontem por policiais militares em Canguaretama, no Rio Grande do Norte. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu nesta sexta-feira (5).

Policiais militares receberam uma denúncia de que o táxi era roubado. O veículo, alugado por um taxista, saiu de de João Pessoa, na Paraíba, em direção ao Rio Grande do Norte. O proprietário do carro estranhou o trajeto e realizou a queixa.

Os agentes acompanharam o automóvel e dispararam contra ele. Ainda é investigado se os policiais respeitaram o procedimento de dar ordem de parada ao condutor.

O taxista e a esposa do homem baleado, que também estava no carro, não ficaram feridos. O passageiro de 44 anos foi ferido na região do quadril e levado ao Hospital Regional Deoclécio Marques, em Parnamirim, mas não sobreviveu.

Um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar as circunstâncias. Os envolvidos foram apresentado à autoridade do Judiciário da região. A Polícia Civil também foi procurada pelo UOL, mas ainda não houve retorno.