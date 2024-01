Homem é preso no PR após furtar cachorro da prima e pedir recompensa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 20 anos foi preso nesta quinta-feira (4) em Campo Mourão (PR) após furtar o cão da própria prima, da raça 'pug', e pedir recompensa de R$ 2 mil pela devolução do animal.

Vizinhos contaram à vítima que um homem magro e com várias tatuagens havia invadido sua casa e furtado o pug, informou a Polícia Militar. Horas depois, um homem entrou em contato com a mulher pelo Whatsapp para pedir o valor pelo resgate do cachorro.

A mulher não fez o pagamento e registrou boletim de ocorrência numa delegacia local. Ao voltar para casa, segundo a polícia, ela encontrou com o primo. Inicialmente, ele teria negado o furto, mas, após ser confrontado por ela e uma amiga, admitiu o crime.

O homem já havia vendido o cão. A vítima e a amiga conseguiram encontrar o animal após uma busca por conta própria.

O primo da vítima foi detido. Os policiais militares ainda encontraram com ele 1 grama de uma "substância análoga ao crack".