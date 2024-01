Prefeitura anuncia velório coletivo após 24 pessoas morrerem na Bahia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A prefeitura de Jacobina decretou luto oficial de três dias na cidade e anunciou um velório coletivo após 24 pessoas morrerem próximo a Gavião, na Bahia, na madrugada desta segunda-feira (8), em um acidente entre um caminhão e um ônibus.

A prefeitura de Jacobina decretou luto oficial de três dias na cidade e expressou "sinceras condolências aos familiares e amigos das vítimas neste momento de tristeza e dor sem precedente".

Além disso, foi anunciado a organização de um velório coletivo na sede do Ginásio de Esportes municipal. "As equipes que integram a gestão estão providenciando os encaminhamentos junto às Funerárias visando agilizar a liberação e a transferência dos corpos para Jacobina".O

ACIDENTE

O ônibus estava fazendo o trajeto de Guarajuba para Jacobina e colidiu com um caminhão na BR-324.

23 pessoas morreram no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal da Bahia, outra pessoa morreu já a caminho do hospital. 21 vítimas estavam no ônibus e três estavam no caminhão, disse a Polícia Civil.

Entre os mortos, estão 17 mulheres, incluindo uma gestante, e sete homens. As informações são da Brigada Anjos Jacuipenses, equipe de bombeiros voluntários. Os feridos foram levados para o Hospital de Nova Fátima.

Os corpos foram entregues ao DPT (Departamento de Polícia Técnica). Será feita uma perícia para identificação e demais procedimentos legais.

