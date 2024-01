Namorado revela 'últimas palavras' de vítima de acidente

Henrique Thiófilo, militar da Força Aérea Brasileira (FAB) publicou, neste sábado, um vídeo de homenagem para a namorada, Letícia Ayumi Rodzewics, uma das vítimas da queda de um helicóptero no litoral de São Paulo.

A aeronave foi encontrada nesta sexta, em Paraibuna, após 12 dias de buscas, e os corpos foram retirados da região de mata na manhã deste sábado(13).



Henrique também revelou o que, de acordo com ele, foram as "últimas palavras" de Letícia, com um print da conversa dos dois no WhatsApp, em 31 de dezembro, quando o helicóptero sumiu dos radares.



"Minha prioridade é você / Mas você está trabalhando". Teria dito Letícia Ayumi Rodzewics, ao que seu companheiro Henrique Thiófilo teria respondido: "Obrigado meu ponto de equilíbrio". O print foi publicado por Henrique em seu perfil das redes sociais:

[Legenda]© Reprodução / Instagram

Em seu perfil do Instagram Henrique Thiófilo, também postou um vídeo contendo várias fotos do casal:





Leia Também: 'Traí porque me libertei de uma prisão', diz Luana Piovani sobre Rodrigo Santoro