Chuva deixa dois desaparecidos, alaga ruas e inunda hospital no Rio

LEONARDO VIECELI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fortes chuvas registradas neste final de semana provocaram diversos pontos de alagamentos na zona norte do Rio de Janeiro e em municípios da região metropolitana.

Por volta das 9h15 deste domingo (14), pelo menos duas pessoas estavam desaparecidas por causa dos temporais, segundo o Corpo de Bombeiros.

Na capital, os alagamentos interditaram o trânsito em um trecho da avenida Brasil, uma das principais vias da cidade. A chuva também fechou estações de trem e metrô.

Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes (PSD) disse que o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na zona norte, ficou sem energia elétrica. As chuvas inundaram o subsolo da unidade de saúde.

"O que a gente pede é que as pessoas, especialmente dessa área da cidade [zona norte], evitem se deslocar. A avenida Brasil [está] interditada, ou seja, não força a mão, não fica passando em área alagada. A previsão é de menos chuva ou chuva mais fraca hoje", afirmou Paes.

Outro impacto foi a suspensão de concursos públicos. A Prefeitura do Rio anunciou que as provas dos processos seletivos Acadêmico Bolsista e Projeto Acolher, que aconteceriam neste domingo, foram adiadas devido às chuvas. Novas datas devem ser divulgadas em breve.

A capital entrou no estágio 4 do monitoramento realizado pelo COR (Centro de Operações Rio). Isso significa que a recomendação é para que a população evite deslocamentos e fique em locais seguros.

Em Ricardo de Albuquerque, na zona norte, o Corpo de Bombeiros procurava um homem que teria sido soterrado após o desabamento de um imóvel. A corporação foi acionada às 2h41 deste domingo para o atendimento da ocorrência.

Outra pessoa está desaparecida em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Uma mulher sumiu após um carro cair no rio Botas, segundo os bombeiros, que foram acionados ainda na noite deste sábado (13).

O COR disse que, segundo a concessionária Supervia, a estação de trens Osvaldo Cruz encontra-se fechada para embarque e desembarque em razão das fortes chuvas, que ocasionaram pontos de alagamentos nas linhas 1 e 2.

Também de acordo com o COR, as estações do metrô Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari Fazenda Botafogo e Coelho Neto permanecem fechadas devido ao impacto das chuvas.

Leia Também: Bebê nasce com quatro rins em Goiás; existem só 100 casos na história