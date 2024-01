Ataque com facas contra dona de loja no CE foi encomendado, diz polícia

(UOL/FOLHAPRESS) - O ataque com facas contra a dona de uma loja em Juazeiro do Norte, no Ceará, teria sido encomendado por R$ 5 mil, segundo a Polícia. O suspeito de ser o mandante é ex-patrão da vítima.

O crime teria sido contratado por um cirurgião-dentista. A declaração foi feita em audiência de custódia neste domingo (14) por um dos suspeitos presos em flagrante, de acordo com a polícia.

A vítima foi recepcionista da clínica odontológica do suposto mandante. De acordo com a família, ela trabalhou no local por três meses.

O ex-patrão teria ficado irritado pela vítima ter buscado direitos trabalhistas. Após ser demitida, a jovem entrou com uma ação na Justiça.

A jovem de 26 foi esfaqueada por dois homens na última sexta (12). O crime aconteceu na loja de roupas da qual ela é uma das sócias.

O cirurgião dentista está foragido. Ele é dono de uma clínica popular que também fica em Juazeiro do Norte.

Após o ataque, a jovem foi socorrida e está internada em estado grave na UTI. Ela passou por cirurgia no Hospital Regional do Cariri, segue sedada e recebendo cuidados especiais.

COMO SE DEU O CRIME, SEGUNDO DEPOIMENTOS À POLÍCIA

Os dois homens que esfaquearam a vítima foram presos em flagrante e já prestaram depoimento. O UOL tentou contato com a defesa dos investigados, mas os advogados não foram localizados até o fechamento desta reportagem.

Eles indicaram o dentista como mandante intelectual do crime. Um quarto envolvido, que era paciente do mandante, teria sido o responsável por contratar os dois criminosos. Ele foi ouvido e liberado pela polícia.

Os criminosos atacaram a jovem pelas costas e desferiram ao menos dez facadas. Os golpes atingiram a região do pescoço e tórax da vítima.

Ela tentou resistir aos golpes, mas caiu no chão. Câmeras de segurança registraram o crime. Após o ataque, os suspeitos abandonaram a vítima agonizando no chão, e saíram da loja sem que fossem notados por testemunhas.

Foram apreendidas as facas utilizadas no atentado, documentos e um capacete. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

