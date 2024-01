Mini porco deixa rastro de sujeira em loja da Apple no Rio; veja

Um vídeo que mostra um mini porco fazendo suas necessidades no chão de uma loja da Apple no Village Mall, shopping de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais e causou revolta entre os internautas.

Nas imagens, é possível ver o animal, que usa um lenço no pescoço e coleira, caminhando pelo meio da loja. Em seguida, ele para e faz cocô no chão, deixando um rastro de sujeira.

O vídeo foi postado na página "OficialBarradaTijuca" no Instagram e já acumula mais de 1.200 curtidas e quase 500 comentários. A postagem gerou uma série de críticas e acendeu o debate sobre a ida de animais a shoppings.

