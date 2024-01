Polícia Civil de SP fecha fábrica clandestina de cerveja adulterada

A Polícia Civil de São Paulo fechou, na noite de quinta-feira (18), uma fábrica clandestina de cerveja adulterada na Zona Sul da capital paulista. Trinta e uma pessoas foram presas.

De acordo com o G1, os agentes flagraram os 31 detidos trabalhando na adulteração das bebidas. No local, foram encontrados milhares de rótulos e tampas de marcas líderes do mercado brasileiro, que eram colocados em cervejas mais baratas. Também foram apreendidas pelo menos 683 grades de cervejas já falsificadas.

Segundo o site brasileiro, o relatório da polícia indica que os vizinhos da fábrica clandestina revelaram que ela funcionava 24 horas por dia, com grande fluxo de entrada e saída de caminhões.

As 31 pessoas que se encontravam no local não forneceram qualquer informação, alegando apenas que trabalhavam na produção e no carregamento de caixas.

O relatório da polícia ainda indica que os detidos "foram surpreendidos enquanto falsificavam produto alimentício destinado ao consumo, tornando-o nocivo à saúde e reduzindo-lhe o valor nutritivo. Os produtos eram manuseados inadequadamente, em local insalubre e sem qualquer condição de higiene".

O relatório também acrescenta que "ficou evidente o objetivo em falsificar garrafas de cerveja, substituindo os respectivos rótulos e tampinhas de marcas de qualidade inferior, com o intuito claro de auferir lucro indevido".

