Polícias de MT apreendem quase 500 kg de cocaína com símbolo nazista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Operação conjunta da Polícia Federal e da polícia de Mato Grosso apreendeu quase 500 kg de cocaína na tarde da sexta-feira (19). O caso ocorreu no município de Conquista D'Oeste.

A droga estava dividida em 15 fardos que tinham a imagem de uma suástica, símbolo do nazismo. A polícia estima que a operação causou um prejuízo de R$ 9 milhões ao grupo criminoso suspeito.

Um homem suspeito foi preso, de acordo com a polícia. Os agentes buscam ainda outras pessoas que estariam envolvidas no crime e fugiram com a chegada dos policiais.

Duas caminhonetes também foram apreendidas na operação.

Uma denúncia anônima teria levado os agentes até o local. "A apreensão aconteceu após troca de informações entre o Gefron (Grupo Especial de Fronteira), a Polícia Militar e a Delegacia de Repressão a Entorpecente da Polícia Federal", afirma a Sesp (Secretaria de Estado de Segurança Pública).

Além do tráfico de drogas, é crime fazer apologia ao nazismo é crime, conforme a lei nº 9.459/97. A pena prevista é de dois a cinco anos de reclusão.