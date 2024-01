Suspeitos de sequestrar criança de 3 anos são presos em Belo Horizonte

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois homens foram presos por suspeita de envolvimento no sequestro de um menino de 3 anos em Belo Horizonte.

Os homens, de 23 e 27 anos, foram presos em flagrante pelo sequestro da criança no bairro das Indústrias II, em Belo Horizonte. A dupla foi presa na última sexta-feira (19), mas a informação só foi divulgada nesta segunda-feira (22) pela Polícia Civil.

A mãe e o padrasto da vítima relataram à polícia que estavam em casa quando o ex-namorado da mulher, o suspeito de 27 anos, foi até a residência. Ele bateu a campainha e a criança correu para ver quem era.

Suspeito pegou o menino no colo quando o portão da casa foi aberto. O padrasto tentou impedir a ação, mas ex-namorado da mulher sacou uma arma de fogo e os ameaçou de morte. Em seguida, ele fugiu de carro levando a criança.

Polícia descobriu que automóvel era alugado. Com informações da família, descobriram que o homem estaria a caminho da cidade de Nova Serrana (a 124 km da capital mineira).

Na cidade, a polícia soube que o homem tinha ido até lá, mas voltou para BH acompanhado do outro suspeito, de 23 anos. Na capital, policiais encontraram o carro usado no sequestro estacionado em frente ao prédio do suspeito.

A criança foi encontrada sentada em um colchão na sala ao lado dos suspeitos, com todas as luzes do apartamento apagadas. Foi dada voz de prisão à dupla, que foi encaminhada à delegacia e autuada em flagrante pelo sequestro. A criança foi entregue à mãe em segurança.

Os dois suspeitos não tiveram a identidade revelada e, por isso, não foi possível contatar a defesa deles. O espaço fica aberto para manifestações.

