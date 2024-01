Chuvas intensas devem atingir o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de grande perigo para o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (26). O alerta significa que há risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas.

De acordo com a previsão do MetSul Meteorologia, as chuvas devem começar a ganhar força no litoral paulista e fluminense já na madrugada. No Rio de Janeiro, o dia deve começar encoberto com chuva forte a muito forte. Na parte da tarde e da noite, o tempo será nublado com chuva isolada. A temperatura máxima ficará em 28°C e a mínima, em 22°C.

Em São Paulo, a temperatura máxima será de 23°C e a mínima de 16°C. A capital terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.

O alerta de grande perigo é válido até as 10h da sexta-feira. O Inmet recomenda que as pessoas evitem sair de casa durante o período de chuvas intensas e que fiquem atentas às informações divulgadas pelas autoridades locais.

As chuvas intensas devem continuar a atingir o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro nos próximos dias. É importante ficar atento às recomendações das autoridades e tomar medidas de segurança para evitar acidentes.

