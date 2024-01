Idoso morre ao tentar salvar gato de estimação em poço artesiano

Um homem de 67 anos morreu após cair em um poço artesiano, na manhã desta quinta-feira (26), em Cáceres, no Mato Grosso. A vítima, identificada como Rodolfo Aparecido Nespoli, tentava resgatar o seu gato de estimação, que havia caído no interior do reservatório.

Segundo informações da imprensa local, o idoso tentou utilizar uma escada, apoiada em uma viga que estava deteriorada. Com o peso do corpo, a construção cedeu e fez com que ele também caísse no poço.

A queda de aproximadamente 10 metros causou um traumatismo craniano na vítima. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Cáceres, mas não resistiu aos ferimentos e morreu poucas horas depois.

O gato de estimação também foi resgatado com vida. Ele não sofreu ferimentos graves.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

