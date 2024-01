Homem morre após comer fígado de baiacu

Um homem de 46 anos, identificado como Magno Sérgio Gomes, morreu na manhã deste sábado (27), em um hospital particular de Vitória, após passar 35 dias internado, com suspeita de intoxicação por uma substância tóxica presente no peixe baiacu.

De acordo com a Rede Notícias e segundo informações da irmã de Magno, Myrian Gomes Lopes, o irmão ganhou o peixe de um amigo e, na casa dele, eles limparam o baiacu e ferveram o fígado, que é a parte mais venenosa do animal. Em seguida, eles comeram o fígado com sal e limão.

Após comer o fígado, Magno e o amigo começaram a passar mal, sentindo náuseas e vômitos. Magno foi dirigindo o próprio carro até o Hospital São Camilo, em Aracruz, mas, ao chegar ao hospital, teve uma parada cardíaca e precisou ser reanimado. Ele foi intubado e transferido para um hospital particular de Vitória, onde passou por vários exames em coma induzido.

Magno não resistiu às complicações da intoxicação e morreu na manhã deste sábado. O amigo de Magno que também comeu do fígado do baiacu também chegou a ir para o hospital, mas foi liberado após uma semana de internação.

Os baiacus, também conhecidos como peixes-bola, são peixes venenosos que podem ser encontrados com frequência ao longo da costa brasileira. A ingestão desses peixes pode levar a complicações neurológicas, que se manifestam por meio de sintomas como dormência na boca e nas extremidades, fraqueza muscular, distúrbios visuais e outros sinais. Além disso, a intoxicação por baiacus pode causar náuseas, vômitos, dores abdominais e diarreia. Em casos mais graves, podem ocorrer convulsões e até mesmo parada cardiorrespiratória nas primeiras 24 horas após a ingestão.

